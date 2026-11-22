मास्टर प्लान को लेकर मुकेश तनवे ने बताया कि महादेवी नगर के पीछे खसरा नंबर 217/1/1 खंडवा तरफ मानकर की अवैध कॉलोनी जो पूर्व से ही ग्रीन बेल्ट में है और उसका केस भी चल रहा है। नगर एवं ग्राम निवेश ने उसे आवासीय प्रायोजन के लिए बना दिया है। जबकि टीएंडसीपी ने कई कॉलोनियों की आवासीय जगह को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है। उन्होंने मांग रखी कि अवैध कॉलोनी के आवासीय प्रायोजन को रद्द किया जाए, नहीं तो दूसरी कॉलोनियां जिन्हें ग्रीन बेल्ट में डाल दिया है, उन्हें भी आवासीय प्रायोजन की अनुमति दी जाए। उल्लेखनी है कि आधे से ज्यादा आपत्तियां कॉलोनियों के ग्रीन बेल्ट को लेकर ही लगी थी। बैठक में भी अधिकतर कॉलोनाइजर्स ही नजर आए।