जिपं वार्ड 6 में खंडवा जिले की तीन विधानसभाओं के करीब 30 गांव आते है। पूर्व में यहां से भाजपा समर्थित श्रीराम मोती चौधरी जिपं सदस्य थे, जिनके निधन के पश्चात यह पद खाली होने पर उप चुनाव की स्थिति बनी है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर गुरुवार तक जिला निर्वाचन कार्यालय में कुल 7 नामांकन पत्र जमा हुए है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें कृष्ण कुमार पिता नंदकिशोर, श्रीराम पिता जीवन चौधरी, जितेंद्र पिता रमेशचंद्र, सुरेश पिता रामलाल, अशोक पिता मोहन पटेल, सिकदार पिता सुरसिंह तथा श्रीराम पिता लक्ष्मण के नाम शामिल है।