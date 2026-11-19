अस्पताल में भर्ती मरीज विष्णु मालवीय का कहना है कि, काफी कमजोरी मेहसूस होने पर शनिवार को एक निजी लैब में हिमोग्लोबिन की जांच कराई थी। सामने आई रिपोर्ट में हिमोग्लोबिन 4 पाईट आया था। इसी रिपोर्ट में ब्लड ग्रुप की जानकारी भी थी। इसमें ओ-पॉजिटिव बताया गया था। हालांकि, डॉक्टरों ने यूनिट लगवाने की सलाह दी थी। फिलहाल, इसी के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ था। वहीं, अस्पताल की इस लापरवाही पर मरीज विष्णु मालवीय ने भी जान से खिलवाड़ किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि, अगर संभवतछ एक मिनट की देरी हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी।