गजेंद्र सिंह परिहार की जीवित अवस्था की तस्वीर (फोटो सोर्स: Patrika)
Agar Malwa News :मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भैरोसिंह परिहार के छोटे बेटे गजेंद्र सिंह (38) का गुरुवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे बड़ौद स्थित अपने निवास पर थे। सुबह करीब 9.30 बजे अचानक सीने में तेज दर्द और घबराहट होने पर परिजन ने बड़ौद में उनकी ईसीजी करवाई। इसके बाद उन्हें आगर मालवा के बैजनाथ हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर निलेश मंगल ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही विधायक भैरोसिंह परिहार, जो उस समय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जाने वाले थे, तत्काल आगर पहुंचे। गजेंद्र सिंह राजस्थान के भवानीमंडी कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन रह चुके थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।
विधायक परिहार के परिवार पर यह दूसरी बड़ी दुखद घटना है। इससे पहले 6 मार्च 2024 को उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया था। विधायक के दो ही बेटे थे और अब दोनों का निधन हो चुका है।
विधायक भेरो सिंह के बेटे के निधन पर कांग्रेस पार्टी में भी शोक की लहर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गजेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'सुसनेर से कांग्रेस विधायक भेरों सिंह जी परिहार (बापू) के सुपुत्र गजेन्द्र सिंह परिहार जी (बबलू) के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है! मेरी गहरी संवेदनाएं परिहार परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें! ओम शांति…।'
वहीं, प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी गजेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि, 'सुसनेर से कांग्रेस विधायक भेरों सिंह जी परिहार (बापू) के सुपुत्र गजेन्द्र सिंह परिहार जी (बबलू) के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'
गजेंद्र सिंह के निधन की खबर फैलते ही सुसनेर विधानसभा क्षेत्र सहित जिले में शोक की लहर छा गई। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर 3 बजे पैतृक गांव रतनपुरा में किया जाएगा।
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