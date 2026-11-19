विधायक भेरो सिंह के बेटे के निधन पर कांग्रेस पार्टी में भी शोक की लहर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गजेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'सुसनेर से कांग्रेस विधायक भेरों सिंह जी परिहार (बापू) के सुपुत्र गजेन्द्र सिंह परिहार जी (बबलू) के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है! मेरी गहरी संवेदनाएं परिहार परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें! ओम शांति…।'