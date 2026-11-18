रोहिणी घावरी ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी के प्रसिद्ध शक्ति पीठ में विशेष हवन-अनुष्ठान कर माता का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा के बाद रोहानी ने मीडिया से चर्चा में अपने राजनीतिक इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि वह चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। रोहानी घावरी ने बताया कि वह कोर्ट केस में जीत और न्याय मिलने के संकल्प के साथ मां बगलामुखी के दरबार पहुंची हैं। उन्होंने विशेष हवन-अनुष्ठान कर माता से आशीर्वाद मांगा हैं।