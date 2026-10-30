आगर मालवा में निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से भड़के लोग, हाईवे जाम

agar malwa highway jaam, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम (Source-Patrika)
Temple Dispute: मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में निपानिया बैजनाथ में चल रहे जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को बवाल मच गया। निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से लोग भड़क गए और बजरंग दल व हिंदू संगठनों के साथ मिलकर उज्जैन-झालावाड़ हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की समझाईश के बाद जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया।
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