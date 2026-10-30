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अगार मालवा

आगर मालवा में निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से भड़के लोग, हाईवे जाम

Temple Dispute: बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने किया उज्जैन-झालावाड़ हाईवे जाम, करीब आधे घंटे तक जाम रहा हाईवे।
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अगार मालवा

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Shailendra Sharma

Updated: 30 Oct 2026, 5:40 PM IST

agar malwa highway jaam

agar malwa highway jaam, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम (Source-Patrika)

Temple Dispute: मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में निपानिया बैजनाथ में चल रहे जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को बवाल मच गया। निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से लोग भड़क गए और बजरंग दल व हिंदू संगठनों के साथ मिलकर उज्जैन-झालावाड़ हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की समझाईश के बाद जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया।

खबर अपडेट की जा रही है….

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Updated on:

30 Oct 2026, 5:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / आगर मालवा में निर्माणाधीन माता मंदिर क्षतिग्रस्त होने से भड़के लोग, हाईवे जाम

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