आगर-मालवा में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, हालत गंभीर

Agar Malwa Firing Incident: मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के बडौद थाना क्षेत्र के ग्राम खेरिया बडौद में शनिवार को पुरानी रंजिश के चलते 18 वर्षीय युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। फायरिंग में एलकार पिता बहादुर सिंह (18) गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल को दोपहर करीब 3 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फायरिंग के कारणों और आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है।