MP Upchunav: सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव में EVM को लेकर बवाल, बिना सूचना दिए बदल दी गई मशीन, 11 बजे तक 34 प्रतिशत मतदान

Susner Nagar Parishad President By-election: मध्य प्रदेश में मंगलवार को अलग-अलग जिलों में खाली 103 पदों पर पंचायत उपचुनाव (MP Upchunav Update) के तहत मतदान चल रहा है। इनमे सबसे महत्वपूर्ण आगर-मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव को माना जा रहा है जहां, भाजपा और कांग्रेस के समर्थित प्रतिषियों के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस ने अभिकर्ता को बिना बताए ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। वहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। बता दें कि, मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा।