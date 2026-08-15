Agar Malwa News: ध्वजारोहण कार्यक्रम में विवाद, सरपंच के साथ मारपीट

Agar Malwa Sarpanch Assault: स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरे देश में धूमधाम से तिरंगा फहराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वहीं मध्यप्रदेश के आगर मालवा में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान विवाद और मारपीट हो गई। घटना जिले की उमरपुर ग्राम पंचायत की है जहां पुराने विवाद को लेकर दो लोगों ने सरपंच के साथ ध्वाजारोहण के वक्त विवाद किया और लाठी से मारपीट की। सरपंच ने मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान सरपंच के साथ हुई मारपीट की घटना से कुछ देर के लिए मौके पर हड़कंप मच गया और लोग डर गए।