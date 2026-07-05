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आगर-मालवा में 4 साल के बच्चे ने खेल-खेल में निगल लिया 5 का सिक्का, करने लगा उल्टियां

Coin stuck child throat: खेल-खेल में 4 साल के बच्चे ने गले में सिक्का निगल लिया। बच्चा घबराने लगा तो घरवाले तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
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अगार मालवा

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Astha Awasthi

Jul 05, 2026

Coin stuck: गले में फंसा सिक्का (Photo Source - Patrika)

Coin stuck: गले में फंसा सिक्का (Photo Source - Patrika)

Coin stuck: बच्चों की छोटी-सी शरारत बड़े हादसे का रूप ले सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में सामने आया। यहां पर चार वर्षीय नीतेश ने खेल-खेल में 5 का सिक्का निगल लिया। सिक्का गले में फंसते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई। उसे घबराहट होने लगी और उल्टियां शुरू हो गई।

परिजन तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां समय रहते चिकित्सकीय हस्तक्षेप होने से उसकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार सुसनेर निवासी 4 वर्षीय नीतेश स्कूल में था तभी सिक्का मुंह में डाल लिया। कुछ ही क्षणों में सिक्का गले में फंस गया। इसके बाद बच्चा घबराने लगा, रोने लगा और उल्टियां करने लगा।

ले गए अस्पताल

अचानक बिगड़ी स्थिति से परिजन घबरा गए और तत्काल सुसनेर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद आगर रैफर किया गया। परिजन बच्चे को लेकर जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने एक्स-रे कराया। इसमें स्पष्ट हुआ कि सिक्का गले में फंसा है। ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक पाटीदार ने तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया और बिना चीरे दूरबीन तकनीक से फंसा सिक्का सुरक्षित निकाल लिया गया।

तत्काल लें उपचार

डॉ. पाटीदार ने बताया छोटे बच्चों में इस तरह की घटनाएं अक्सर लापरवाही या खेल-खेल में हो जाती है लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। बच्चा सिक्का, बैटरी या छोटी वस्तु निगल ले और सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी, बेचैनी, उल्टी या रोने जैसी स्थिति हो तो घरेलू उपायों में उलझाने के बजाय अस्पताल लाएं। समय पर उपचार मिलने से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है।

अगर बच्चा गलती से सिक्का निगल जाए तो क्या करें ?

अगर बच्चा गलती से भी सिक्का निगल लें तो घबराएं नहीं। बच्चों का खेलते-खेलते छोटी चीज़ें जैसे सिक्का निगल लेना एक आम लेकिन गंभीर आपातकाल है। इस स्थिति में शांत रहना और सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ी में काम खराब हो सकता है। तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करें।

तुरंत करें ये काम

  • शांत रहें और बच्चे की सांस लेने की क्रिया और व्यवहार को ध्यान से देखें।
  • बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएं।
  • बच्चे के गले का एक्स-रे करवाएं ताकि सिक्के की जगह का पता चल सके।
  • बच्चे को डॉक्टर की निगरानी में रखें।

न करें ये काम

  • कभी भी खुद से सिक्का निकालने की कोशिश न करें।
  • ऐसा करने से बच्चे की भोजन नली या श्वास नली को नुकसान पहुंच सकता है।

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Updated on:

05 Jul 2026 05:06 pm

Published on:

05 Jul 2026 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / आगर-मालवा में 4 साल के बच्चे ने खेल-खेल में निगल लिया 5 का सिक्का, करने लगा उल्टियां

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