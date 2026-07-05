आगर-मालवा में 4 साल के बच्चे ने खेल-खेल में निगल लिया 5 का सिक्का, करने लगा उल्टियां

डॉ. पाटीदार ने बताया छोटे बच्चों में इस तरह की घटनाएं अक्सर लापरवाही या खेल-खेल में हो जाती है लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। बच्चा सिक्का, बैटरी या छोटी वस्तु निगल ले और सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी, बेचैनी, उल्टी या रोने जैसी स्थिति हो तो घरेलू उपायों में उलझाने के बजाय अस्पताल लाएं। समय पर उपचार मिलने से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है।