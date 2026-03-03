MP के बगलामुखी मंदिर से नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी, SP से की शिकायत

MP News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले स्थित बगलामुखी मंदिर से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी हो गई। यह घटना उस दौरान हुई, जब बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन से लौटने के बाद नायब तहसीलदार को चप्पलें गायब मिलीं।
नायब तहसीलदार ने मंदिर प्रबंधन के पास पहुंचर सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई। जिसमें एक व्यक्ति चप्पल ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। पूछताछ में उसने चप्पल ले चुराने की बात को स्वीकार लिया है।
घटना के बाद नायब तहसीलदार ने मंदिर परिसर में चप्पलों समेत अन्य सामान की चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। जिसमें चप्पल चोर के खिलाफ एसपी और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें BNS के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।
नायब तहसीलदार के द्वारा लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय प्रशासन मामले की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है।
नायब तहसीलदार ने पत्र में लिखा है कि उनकी चप्पल की कीमत पांच रूपये थी। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग चेक करने पर एक व्यक्ति चप्पल उठाता नजर आया। नायब तहसीलदार ने बताया कि आए दिन बगलामुखी मंदिर में महंगे चप्पल-जूते चोरी हो रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अगार मालवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग