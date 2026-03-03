MP के बगलामुखी मंदिर से नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी, SP से की शिकायत

MP News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले स्थित बगलामुखी मंदिर से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां नायब तहसीलदार की चप्पल चोरी हो गई। यह घटना उस दौरान हुई, जब बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन से लौटने के बाद नायब तहसीलदार को चप्पलें गायब मिलीं।