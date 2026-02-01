श्री महावीर जैन विद्या मंदिर बड़ौद में प्राथमिक विभाग हिंदी माध्यम का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथि भगवान सिंह आंजना ने विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। प्राचार्य एस.एस. राजपूत ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल से दूर रहकर पढ़ाई एवं सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने की सलाह भी दी।