प्रस्फुटन समितियां गांवों के सर्वांगीण विकास में निभा रहीं अहम भूमिका

तनोड़िया. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत संचालित ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नेत्र शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामूहिक श्रमदान, स्वैच्छिक सेवा और स्वावलंबन जैसे कार्यों के माध्यम से गांवों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह बात राष्ट्रीय केसरिया हिंदू वाहिनी सनातन कल्याण समिति महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा ठाकुर ने परिषद की त्रैमासिक सेक्टर समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने समितियों द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों की सराहना की।