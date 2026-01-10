10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अगार मालवा

एमपी में नर्सरी में फूलों के बीच चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई

mp news: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नर्सरी में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 31 किलो एमडी ड्रग्स एवं 600 किलो खतरनाक केमिकल बरामद।

2 min read
Google source verification

अगार मालवा

image

Shailendra Sharma

Jan 10, 2026

agar malwa

agar malwa nursery drug factory busted ncb

mp news: मध्यप्रदेश के आगर मालवा में नर्सरी की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यहां फूलों के पौधों के बीच ड्रग्स बनाया जाता था। शनिवार को केन्द्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उज्जैन की टीम ने नर्सरी में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा और इसका भंडाफोड़ किया। जिस नर्सरी में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई है वो आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर आमला गांव में है। नारकोटिक्स की टीम ने मौके से 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स एवं 600 किलो खतरनाक केमिकल के साथ-साथ ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री में उपयोग होने वाले उपकरणों को जब्त किया है।

नर्सरी की आड़ में लगा रखी थी ड्रग्स की फैक्ट्री

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की उज्जैन टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमला गांव में स्थित नर्सरी में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेने के लिए कोई तस्कर पहुंचने वाला है। मुखबिर की सूचना की विश्वसनीयता के आधार पर आनन-फानन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उज्जैन की टीम सुबह-सुबह 4 बजे सुरक्षाकर्मियों के साथ आमला स्थित गायत्री नर्सरी पहुंचा और छापा मारा। नर्सरी में पेड़-पौधों के बीच बने एक मकान में पूरी की पूरी ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री एवं लैब देखकर अधिकारी हैरान रह गए। बेहद गोपनीय तरीके से यहां सफेद जहर (ड्रग्स) तैयार करने का कारोबार चल रहा था। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मौके से 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया वहीं भारी मात्रा में तैयार इस एमडी ड्रग्स के साथ-साथ 600 किलो खतरनाक केमिकल बरामद किए गए जिसमें एमडीसी, एमएमए, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइएथाइलअमाइन, सोडियम एस सहित अन्य खतरनाक रसायन शामिल हैं। इसके साथ ही ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त मशीनें, उपकरण व अन्य तकनीकी सामग्री भी जब्त की गई है। अधिकारियों ने मौके पर ही अवैध लैब को नष्ट कर दिया।

10 करोड़ रुपये बताई जा रही जब्त ड्रग्स की कीमत

अधिकारियों के अनुसार जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रूपए है, जो बाहर जाने पर अलग-अलग स्थिति में बढ़ जाती है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक रूप से अधिकारियों ने करीब 50 करोड़ रूपए के अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया है। फिलहाल इस कार्रवाई में शाम तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मौके पर मौजूद मिले दो व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। नर्सरी संचालक के विषय में टीम जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई के दौरान उज्जैन, नीमच व जावरा के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहा।

ये भी पढ़ें

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 5 तहसीलदार समेत 22 कर्मचारियों को थमाया नोटिस
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 07:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / एमपी में नर्सरी में फूलों के बीच चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई

बड़ी खबरें

View All

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में खुद को सीएम का रिश्तेदार बताने वाले एसडीएम को हटाया, पंडितों से भिड़ना पड़ा महंगा

agar malwa
अगार मालवा

5 जनवरी तक MP के बड़े मंदिर में ‘VIP दर्शन’ बंद, लाइन से करने होंगे दर्शन

baglamukhi temple vip darshan suspended new year 2026 school holidays mp news
अगार मालवा

Jaipur: राजस्थान रोडवेज में अब नहीं चलेगा जुगाड़, अच्छे रूट पर ड्यूटी चाहिए तो दिखानी होगी परफॉर्मेंस

राजस्थान रोडवेज, पत्रिका फाइल फोटो
अगार मालवा

Rajasthan: घटिया और सब-स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर के उड़े फ्यूज, घटिया पर ‘स्टैंडर्ड’ की सील लगाकर बेच दिए

टेस्टिंग में ट्रांसफार्मर फेल, प्रतीकात्मक तस्वीर मेटा एआइ
अगार मालवा

शाहरुख खान और सनी देओल है MP के वोटर! SIR सर्वे में मचा बवाल

SIR controversy pardi community sunny deol shahrukh khan agar mp news
अगार मालवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.