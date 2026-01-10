एमपी में नर्सरी में फूलों के बीच चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की उज्जैन टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आमला गांव में स्थित नर्सरी में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप लेने के लिए कोई तस्कर पहुंचने वाला है। मुखबिर की सूचना की विश्वसनीयता के आधार पर आनन-फानन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उज्जैन की टीम सुबह-सुबह 4 बजे सुरक्षाकर्मियों के साथ आमला स्थित गायत्री नर्सरी पहुंचा और छापा मारा। नर्सरी में पेड़-पौधों के बीच बने एक मकान में पूरी की पूरी ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री एवं लैब देखकर अधिकारी हैरान रह गए। बेहद गोपनीय तरीके से यहां सफेद जहर (ड्रग्स) तैयार करने का कारोबार चल रहा था। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मौके से 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया वहीं भारी मात्रा में तैयार इस एमडी ड्रग्स के साथ-साथ 600 किलो खतरनाक केमिकल बरामद किए गए जिसमें एमडीसी, एमएमए, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइएथाइलअमाइन, सोडियम एस सहित अन्य खतरनाक रसायन शामिल हैं। इसके साथ ही ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त मशीनें, उपकरण व अन्य तकनीकी सामग्री भी जब्त की गई है। अधिकारियों ने मौके पर ही अवैध लैब को नष्ट कर दिया।