1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अगार मालवा

गीजर में जोरदार धमाका, मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

mp news: धमाके की आवाज से इलाके में मचा हड़कंप, लोग घरों से बाहर निकलकर भागे, राहत की बात कोई जनहानि नहीं हुई।

2 min read
Google source verification

अगार मालवा

image

Shailendra Sharma

Mar 01, 2026

agar malwa

geyser blast damages house in kanad town

mp news: मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के कानड़ कस्बे में रविवार को एक मकान में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके की जोरदार आवाज से डरकर लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि मकान में लगे पानी गर्म करने वाले गीजर के फटने से ये धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर का सामान मलबे में दब गया। राहत की बात ये है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं।

देखें वीडियो-

गीजर ब्लास्ट से हुआ जोरदार धमाका

कानड़ कस्बे में रविवार की सुबह सब कुछ सामान्य था लेकिन तभी डॉ. जयप्रकाश सोनी के मकान में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और हड़कंप मच गया। धमाके की जोरदार आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए और अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया गया है कि डॉ. जय प्रकाश सोनी के घर के बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए लगाए गए गीजर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे में घर गृहस्थी का सामान दब गया।

कोई जनहानि नहीं

राहत की बात ये है कि गीजर में हुए ब्लास्ट से घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई है। घर में ब्लास्ट होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर गीजर में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिस घर में ब्लास्ट हुआ है उसी में डॉ. जयप्रकाश सोनी अपना क्लीनिक भी चलाते हैं, गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के आसपास कोई मरीज या व्यक्ति नहीं था वरना बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके के कारण मकान को काफी नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका के घर पहुंचे युवक ने खुद को गोली मारी, 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था
उज्जैन
ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / गीजर में जोरदार धमाका, मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

बड़ी खबरें

View All

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निखरा से मिला सुसनेर अभिभाषक संघ, न्यायिक समस्याओं पर हुई चर्चा

अनुविभागीय न्यायालय के बहिष्कार को लेकर रखी नाराजगी
अगार मालवा

एमपी के बजट सत्र में गूंजा एक जिले का प्रशासनिक मुद्दा, विधायक ने उठाए सवाल

MP Budget 2026 Susner MLA Bhairo Singh Bapu raises administrative issue of district
अगार मालवा

नवोदय विद्यालय में सिविल सेवा करियर सेमिनार आयोजित

समाचार

श्री महावीर जैन विद्या मंदिर बड़ौद में प्राथमिक विभाग हिंदी माध्यम का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

अगार मालवा

‘उड़ता पंजाब’ की तरह ड्रग तस्करी का केंद्र बन रहा MP का ये शहर, पुलिस के काम पर उठे सवाल

this region of MP-Rajasthan Border becoming center of Drug Nexus mp news
अगार मालवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.