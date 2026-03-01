गीजर में जोरदार धमाका, मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

राहत की बात ये है कि गीजर में हुए ब्लास्ट से घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई है। घर में ब्लास्ट होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर गीजर में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिस घर में ब्लास्ट हुआ है उसी में डॉ. जयप्रकाश सोनी अपना क्लीनिक भी चलाते हैं, गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के आसपास कोई मरीज या व्यक्ति नहीं था वरना बड़ा हादसा हो सकता था। धमाके के कारण मकान को काफी नुकसान पहुंचा है।