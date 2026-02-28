प्रेमिका के घर पहुंचे युवक ने खुद को गोली मारी, 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था

youth shot himself at girlfriend house after 350 km scooter ride
mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के जीजा के घर पर पहुंचकर खुद को गोली मार ली। युवक बैतूल जिले का रहने वाला था और प्रेमिका के फोन पर बात न करने के कारण वो करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर उज्जैन पहुंचा था। युवक ने खुद के सीने में गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और जब आस-पड़ोस के लोग घर में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
घटना उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी की है, यहां रहने वाले विनय गायनी के घर पर दो दिन पहले ही उनकी साली रहने के लिए आई थी। घटना शाम करीब 6 की है। मृतक युवक की पहचान निखिल अहाके के तौर पर हुई है जो बैतूल जिले की सारणी का रहने वाला था। निखिल का विनय गायनी की साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन बताया गया है कि दो दिन से युवती निखिल से बात नहीं कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर निखिल सारणी से करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर उज्जैन आया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
घटना के वक्त घर में विनय गायनी की पत्नी, साली और बच्चा मौजूद थे। विनय की पत्नी के मुताबिक निखिल ने घर में घुसते ही कहा कि आपकी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे बोलो मुझसे बात करे। जिस पर विनय की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि इससे जानने के लिए कहो, इसके बाद निखिल ने पिस्टल निकाली और खुद के सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और आस-पड़ोस के लोग भागते हुए घर में पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग