28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

प्रेमिका के घर पहुंचे युवक ने खुद को गोली मारी, 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था

mp news: प्रेमी युवक ने खुद के सीने में गोली मारी, मौके पर ही मौत, गर्लफ्रेंड के बात न करने से परेशान होकर 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Feb 28, 2026

ujjain

youth shot himself at girlfriend house after 350 km scooter ride

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के जीजा के घर पर पहुंचकर खुद को गोली मार ली। युवक बैतूल जिले का रहने वाला था और प्रेमिका के फोन पर बात न करने के कारण वो करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर उज्जैन पहुंचा था। युवक ने खुद के सीने में गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और जब आस-पड़ोस के लोग घर में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर आया

घटना उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी की है, यहां रहने वाले विनय गायनी के घर पर दो दिन पहले ही उनकी साली रहने के लिए आई थी। घटना शाम करीब 6 की है। मृतक युवक की पहचान निखिल अहाके के तौर पर हुई है जो बैतूल जिले की सारणी का रहने वाला था। निखिल का विनय गायनी की साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन बताया गया है कि दो दिन से युवती निखिल से बात नहीं कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर निखिल सारणी से करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर उज्जैन आया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

प्रेमिका की बहन से बोला- वो बात क्यों नहीं कर रही

घटना के वक्त घर में विनय गायनी की पत्नी, साली और बच्चा मौजूद थे। विनय की पत्नी के मुताबिक निखिल ने घर में घुसते ही कहा कि आपकी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे बोलो मुझसे बात करे। जिस पर विनय की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि इससे जानने के लिए कहो, इसके बाद निखिल ने पिस्टल निकाली और खुद के सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई और आस-पड़ोस के लोग भागते हुए घर में पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की।

ये भी पढ़ें

जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप
बेतुल
betul

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 09:34 pm

Published on:

28 Feb 2026 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / प्रेमिका के घर पहुंचे युवक ने खुद को गोली मारी, 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Holi 2026: महाकाल मंदिर में नहीं उड़ेगा रंग-गुलाल, 1 साल पहले हुआ था बड़ा हादसा

Holi 2026 in Mahakal temple ujjain
उज्जैन

MP में सियासी भूचाल, उज्जैन महापौर चुनाव पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अब होगी सुनवाई

ujjain mayor election 2022 controversy court accepted petition mp news
उज्जैन

बड़नगर तहसील में एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया।

समाचार

समाजसेवी युवा जीतू बन्ना व मित्र मंडल ने ₹21 हजार की राशि भेंट कर किया पंडित गुरु का सम्मान, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया आरती का लाभ

समाचार

युवतियों और महिलाओं ने एक- दूसरे को रंग लगा मनाया उत्सव

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.