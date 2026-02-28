प्रेमिका के घर पहुंचे युवक ने खुद को गोली मारी, 350 किमी स्कूटी चलाकर आया था

घटना उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी की है, यहां रहने वाले विनय गायनी के घर पर दो दिन पहले ही उनकी साली रहने के लिए आई थी। घटना शाम करीब 6 की है। मृतक युवक की पहचान निखिल अहाके के तौर पर हुई है जो बैतूल जिले की सारणी का रहने वाला था। निखिल का विनय गायनी की साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन बताया गया है कि दो दिन से युवती निखिल से बात नहीं कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर निखिल सारणी से करीब 350 किमी स्कूटी चलाकर उज्जैन आया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।