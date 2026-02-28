जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप

बैतूल जेल में विचाराधीन कैदी पूनम उइके (21 वर्ष) ने शनिवार को बैरक में कांच की चूड़ियां पीसकर खा लीं। घटना के वक्त बैरक में और भी महिला कैदी मौजूद थीं लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं लगी। चूड़ियां खाने के कुछ देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह दर्द से कराहने लगी, जिससे हड़कंप मच गया।। जेल प्रहरियों ने तुरंत जेलर को सूचना दी और फिर जेल प्रशासन तुरंत महिला कैदी पूनम उइके को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में जांच में पता चला है कि महिला कैदी के गले के अंदरूनी हिस्से में कांच के टुकड़ों के कारण गहरे जख्म हुए हैं। बेहतर इलाज के लिए महिला कैदी को भोपाल रेफर किया गया है।