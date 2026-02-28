जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप

mp news woman prisoner ate crushed glass bangles referred to bhopal
mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल जेल में बंद एक महिला कैदी ने शनिवार को बैरक में आत्महत्या करने के इरादे से कांच की चूड़ियां पीसकर खा लीं। महिला कैदी की तबीयत बिगड़ी तो जेल में हड़कंप मच गया और उसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण महिला कैदी को जिला अस्पताल से भोपाल रेफर किया गया है। जिस महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं हैं वो अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है।
बैतूल जेल में विचाराधीन कैदी पूनम उइके (21 वर्ष) ने शनिवार को बैरक में कांच की चूड़ियां पीसकर खा लीं। घटना के वक्त बैरक में और भी महिला कैदी मौजूद थीं लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं लगी। चूड़ियां खाने के कुछ देर बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह दर्द से कराहने लगी, जिससे हड़कंप मच गया।। जेल प्रहरियों ने तुरंत जेलर को सूचना दी और फिर जेल प्रशासन तुरंत महिला कैदी पूनम उइके को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में जांच में पता चला है कि महिला कैदी के गले के अंदरूनी हिस्से में कांच के टुकड़ों के कारण गहरे जख्म हुए हैं। बेहतर इलाज के लिए महिला कैदी को भोपाल रेफर किया गया है।
महिला कैदी पूनम उइके के द्वारा कांच की चूड़ियां पीसकर खाने की घटना के बाद एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के तहत जेल में किसी भी कैदी के प्रवेश के पहले ही उसके कड़े, धागे, कलावा और चूड़ियां उतरवा ली जाती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूनम तक कांच की चूड़ियां कैसे पहुंची? बताया गया है कि महिला कैदी पूनम उइके पर उसके ही पति की हत्या का आरोप है। आरोप है कि पूनम उइके ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। वो 17 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग