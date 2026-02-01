इटारसी-आमला रेल खंड में सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीएम फेंसिंग

बैतूल। मध्य रेल के नागपुर मंडल द्वारा इटारसी-आमला रेल खंड में ट्रेक सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे ट्रेक पर आवारा एवं पालतू पशुओं के आने से रेल परिचालन प्रभावित होने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं।रेल प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया है कि रेलवे अधिनियम की धारा 154 एवं अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत ट्रेक पर पशुओं के आने की स्थिति में संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। मध्य रेल, नागपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तथा आम नागरिकों से अपील की है कि वे रेलवे संपत्ति एवं ट्रेक की सुरक्षा में सहयोग करें और अपने पशुओं को रेलवे सीमा से दूर रखें, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

रेलवे यह चला रहा अभियान