ढाई बजे रात दर्द से चीखती रही महिला…सोता रहा स्टाफ, गुस्से में नर्स ने की शर्मनाक हरकत; नवजात की मौत

पति योगेश यादव के अनुसार, रात करीब ढाई बजे पत्नी तेज दर्द से तड़प रही थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद नर्स और स्टाफ ने समय पर ध्यान नहीं दिया। जब नर्स को जगाया तो वह नाराज हो गई और प्रसूता के पेट पर हाथ से दबाव डाला। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान अभद्र टिप्पणी भी की गई। कुछ घंटे बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि प्रसव के दौरान पेट पर दबाव डालने से गर्भस्थ शिशु की जान गई। घटना के बाद से प्रसूता की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है और वह गहरे सदमे में है।