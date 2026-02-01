23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

कॉलेज चौक का बदलता स्वरूप: सडक़ चौड़ीकरण से मिलेगी जाम से राहत

-अंडरग्राउंड पुलिया व लेफ्ट टर्न सुविधा के साथ 1.60 करोड़ की लागत से हो रहा विकास कार्य। बैतूल। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल कॉलेज चौक पर इन दिनों सडक़ चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात की समस्या से जूझ रहे इस क्षेत्र [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 23, 2026

betul news

-अंडरग्राउंड पुलिया व लेफ्ट टर्न सुविधा के साथ 1.60 करोड़ की लागत से हो रहा विकास कार्य।

बैतूल। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल कॉलेज चौक पर इन दिनों सडक़ चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात की समस्या से जूझ रहे इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीकी डिजाइन के आधार पर विकसित किया जा रहा है। लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे इस कार्य के तहत अंडरग्राउंड पुलिया निर्माण के साथ-साथ लेफ्ट टर्न की विशेष सुविधा तैयार की जा रही है।
सोमवार को चौड़ीकरण कार्य के दौरान चौराहे के कॉर्नर पर स्थित वन मंडलाधिकारी के बंगले की वह बाउंड्रीवाल, जो सडक़ में बाधा बन रही थी, उसे जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया गया। बाउंड्रीवाल का कुछ हिस्सा और तोड़ा जाना शेष है, जिसके बाद सडक़ की नई बाउंडिंग की जाएगी। बाउंड्रीवाल हटने के बाद सडक़ काफी चौड़ी दिखाई देने लगी है। वहीं, सडक़ विस्तार में बाधा बन रहे पेड़ों को भी हटाया गया है। परशुराम चौक के पास स्थित एक विशालकाय पेड़ को काटे जाने के दौरान बाउंड्रीवाल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तैयार की गई ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार कॉलेज चौक शहर का पहला ऐसा चौराहा होगा, जिसे विशेष तकनीकी मानकों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। चौराहे के चारों मार्गों पर लेफ्ट टर्न के लिए अलग-अलग पासिंग लेन बनाई जा रही हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लेफ्ट टर्न लेने वाले वाहनों को चौराहे के मध्य भाग में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे किनारे से निकल सकेंगे, जबकि केवल सीधे जाने वाले वाहन ही मुख्य चौराहे से गुजरेंगे। इस नई यातायात व्यवस्था से चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है। नागरिकों को विश्वास है कि कार्य पूर्ण होने के बाद कॉलेज चौक का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और यातायात व्यवस्था सुचारू होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 09:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कॉलेज चौक का बदलता स्वरूप: सडक़ चौड़ीकरण से मिलेगी जाम से राहत

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा बैतूल का सापना लेक व्यू रिसोर्ट

patrika news
बेतुल

अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने चौपाटी को कराया बंद

betul news
बेतुल

वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में किया जाएगा संरक्षित

betul news
बेतुल

ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे आयुक्त ने कचरे का ढेर देख जताई नाराजगी, कहा ठेकेदार पर जुर्माना लगाए

betul news
बेतुल

माता-पिता और भाई के हत्यारे ने चीख-चीखकर कहा ‘मैं दैत्य हूं’, बेहोश कर काबू में लिया

betul
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.