माता-पिता और भाई के हत्यारे ने चीख-चीखकर कहा ‘मैं दैत्य हूं’, बेहोश कर काबू में लिया

19 फरवरी को पुलिस ग्रामीणों की सूचना पर सांवगा गांव पहुंची थी। यहां रहने वाले राजू उर्फ हंसू धुर्वे के घर का दरवाजा खोलकर जब पुलिस टीम अंदर पहुंची तो मंजर डरा देने वाला था। घर में तीन शव पड़े थे। फर्श और दीवारों पर खून के कतरे बिखरे हुए थे। एक बिल्ली भी मरी पड़ी थी और 5 साल का बच्चा घर में कपड़ों में छिपा हुआ था और पास ही दीपक धुर्वे चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में था। जो तीन शव मिले थे वो दीपक के पिता राजू धुर्वे, मां कमलती और भाई दिलीप धुर्वे के थे। जिनकी हत्या दीपक ने ही बड़ी बेरहमी से पीट-पीटकर की थी। जो बच्चा कमरे में जीवित मिला है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है वो अभी भी बुरी तरह से डरा हुआ है।