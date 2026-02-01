17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

गांधी चौक पर अंडर ग्राउंड पार्किंग निर्माण शुरू होने से भडक़ा विवाद

अशोक स्तंभ हटाने की कोशिश पर कांग्रेस का चक्काजाम, जनभावना बनाम विकास का सवाल। बैतूल। शहर के कोठीबाजार स्थित गांधी चौक पर अंडर ग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होते ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया के दौरान चौक पर स्थापित अशोक स्तंभ को जेसीबी से हटाकर कचरा वाहन में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 17, 2026

betul news

अशोक स्तंभ हटाने की कोशिश पर कांग्रेस का चक्काजाम, जनभावना बनाम विकास का सवाल।

बैतूल। शहर के कोठीबाजार स्थित गांधी चौक पर अंडर ग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होते ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया के दौरान चौक पर स्थापित अशोक स्तंभ को जेसीबी से हटाकर कचरा वाहन में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और तीखा विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि थाना रोड पर गांधी चौक के सामने सडक़ पर चक्काजाम कर धरना दे दिया। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा।
कांग्रेस नेताओं ने इसे केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ का प्रयास बताया। कांग्रेस नेता हेमंत वागद्रे ने नगरपालिका की कार्रवाई को जनभावना के विपरीत करार देते हुए कहा कि गांधी चौक का ऐतिहासिक महत्व है। उनके अनुसार वर्ष 1933 में महात्मा गांधी का यहां आगमन हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के बाद अशोक स्तंभ की स्थापना की गई थी। हर वर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती और पुण्यतिथि जैसे राष्ट्रीय आयोजनों का केंद्र यही स्थल रहा है। ऐसे स्थान से प्रतीक को हटाना शहर के इतिहास और नागरिकों की भावनाओं का अपमान है। मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सीएमओ सतीश मटसेनिया मौके पर पहुंचे। विरोध को देखते हुए उन्होंने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया और आश्वासन दिया कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सवाल यह उठ रहा है कि करोड़ों की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से संवाद क्यों नहीं किया गया।
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य करा रही है, जिसमें गांधी चौक पर 2 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्राउंड पार्किंग भी शामिल है। उद्देश्य कोठीबाजार क्षेत्र में पार्किंग समस्या का समाधान बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से ऐतिहासिक स्थल को लेकर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, उसने विकास कार्यों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / गांधी चौक पर अंडर ग्राउंड पार्किंग निर्माण शुरू होने से भडक़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेंचिंग ग्राउंड से परेशान रहवासियों के सब्र का बांध टूटा, स्टेट हाईवे पर किया चक्काजाम, तीन घंटे थमा रहा ट्रैफिक

betul news
बेतुल

पहले दिन की स्पर्धा में छाए जबलपुर,इंदौर और उज्जैन के खिलाड़ी

patrika news
बेतुल

अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

betul news
बेतुल

युवक को महिला ने मिलने बुलाया अपने घर और माता-पिता के साथ मिलकर कर दी हत्या

patrika news
बेतुल

कॉलेज रोड पर पक्का अतिक्रमण ध्वस्त, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.