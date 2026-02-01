13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

कॉलेज रोड पर पक्का अतिक्रमण ध्वस्त, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

-नजूल भूमि पर किए गए निर्माण पर चला बुलडोजर, 5000 रुपए जुर्माना पहले ही किया जा चुका था निर्धारित। बैतूल। शहर के कॉलेज रोड क्षेत्र में अवैध पक्के निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई की। राजस्व और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 13, 2026

betul news

-नजूल भूमि पर किए गए निर्माण पर चला बुलडोजर, 5000 रुपए जुर्माना पहले ही किया जा चुका था निर्धारित।

बैतूल। शहर के कॉलेज रोड क्षेत्र में अवैध पक्के निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई की। राजस्व और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई शिकायत मिलने और नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने के बाद की गई।
शहर के कॉलेज चौक के पास नजूल भूमि पर किए गए पक्के निर्माण को लेकर प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अभिजीत सिंह और तहसीलदार पूनम साहू को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच में संबंधित भूमि को नजूल संपत्ति पाया गया, जिस पर बिना अनुमति निर्माण किया गया था। तहसीलदार न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्ष पर 5000 रुपए का जुर्माना भी निर्धारित किया था। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए विधिवत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद निर्माण का हिस्सा खाली नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। शुक्रवार को तहसीलदार पूनम साहू के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की सहायता से पक्का अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मस्तोनिया सहित राजस्व एवं नगर पालिका का अमला उपस्थित रहा। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय और नजूल भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कॉलेज रोड पर पक्का अतिक्रमण ध्वस्त, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धार नाका के पास भीषण सडक़ हादसा: जीप-बस की टक्कर में घायलों की मदद के लिए पहुंची एंबुलेंस ने श्रद्धालु को मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत

betul news
बेतुल

सिमोरी खेड़ी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध सागौन चिरान के साथ फर्नीचर निर्माण का भंडाफोड़

betul news
बेतुल

अप्रैल से शुरू हो सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण का जमीनी निरीक्षण, अधूरी तैयारी से नगर पालिका के अंक कटने का खतरा

betul news
बेतुल

अनियंत्रित डंपर मकान पर पलटा, बड़ा हादसा टला

betul news
बेतुल

चोरी कर आरोपी ने मां को दिया था सोने का हार और कंगन

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.