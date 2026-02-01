अनियंत्रित डंपर मकान पर पलटा, बड़ा हादसा टला

बैतूल। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बोरिकास गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। रेत से भरा एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे बने एक मकान पर पलट गया। हादसे के समय घर के अंदर परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान को भारी नुकसान पहुंचा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद डंपर सीधे मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर की ओर पलट गया। टक्कर इतनी तेज थी कि मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। डंपर जहां पलटा वहां बैल बंधे हुए थे, डंपर की आवाज से बैल दूर हो गए, लेकिन किसान की बैलगाड़ी डंपर के नीचे दब गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। मकान मालिक आनंद राव सरियाम ने बताया कि इस दुर्घटना से उसे काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल डंपर को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि मौके पर डंपर मालिक भी पहुंच गया था। जिससे दोनों पक्षों में राजीनामा की बात चलने से मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।