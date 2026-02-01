सिमोरी खेड़ी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध सागौन चिरान के साथ फर्नीचर निर्माण का भंडाफोड़

बैतूल। वन मंडल अधिकारी दक्षिण बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन में वन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ताप्ती रेंज अंतर्गत सिमोरी खेड़ी वृत्त में अवैध सागौन लकड़ी जप्त की गई। घर में अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किए जाने की सूचना पर विभागीय टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रेंज ऑफिसर ताप्ती दयानन्द डेहरिया ने ताप्ती रेंज के स्टॉफ के साथ 10 फरवरी को सिमोरी खेड़ी वृत्त में कार्रवाई की। मौके पर अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा था। टीम ने तत्काल मौके से सागौन लकड़ी जप्त कर विधिवत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फूलेसिंह बल्द पंचम कुमरे के घर से अवैध सागौन चिरान 10 नग, कुल 0.081 घन मीटर जप्त की गई। जप्त की गई लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7 हजार 500 रुपए बताया गया है।