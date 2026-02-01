17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

ट्रेंचिंग ग्राउंड से परेशान रहवासियों के सब्र का बांध टूटा, स्टेट हाईवे पर किया चक्काजाम, तीन घंटे थमा रहा ट्रैफिक

ट्रेंचिंग ग्राउंड में 5 करोड़ का ठेका, 2 करोड़ भुगतान के बाद भी नहीं सुलझी समस्या, आक्रोशित नागरिकों ने हाईवे पर किया दो घंटे चक्काजाम बैतूल। शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठ रही जहरीली दुर्गंध और कचरा निष्पादन की बदहाल व्यवस्था ने आखिरकार स्थानीय नागरिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। वर्षों से [&hellip;]

3 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 17, 2026

betul news

ट्रेंचिंग ग्राउंड में 5 करोड़ का ठेका, 2 करोड़ भुगतान के बाद भी नहीं सुलझी समस्या, आक्रोशित नागरिकों ने हाईवे पर किया दो घंटे चक्काजाम

बैतूल। शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उठ रही जहरीली दुर्गंध और कचरा निष्पादन की बदहाल व्यवस्था ने आखिरकार स्थानीय नागरिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। वर्षों से झेल रहे बदबू और संक्रमण के खतरे के बीच मंगलवार को गुस्साएं ंरहवासियों ने बैतूल-परासिया स्टेट हाईवे पर चक्काजाम कर प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। सुबह 9 बजे शुरू हुआ जाम दोपहर करीब 12 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे सीएमओ सतीश मटसेनिया को भी नागरिकों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन रहवासियों ने स्पष्ट कहा कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि ठोस समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। इधर, सूचना मिलने पर एसडीएम अभिजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास किया। हालांकि लोगों का आक्रोश साफ दर्शा रहा था कि यह सिर्फ दुर्गंध का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा है। यदि 15 दिन में समाधान नहीं हुआ तो शहर एक बड़े जनआंदोलन का साक्षी बन सकता है।
कचरे के निष्पादन का टेंडर होने के बाद भी काम अधूरा
मामले की गंभीरता इस तथ्य से भी उजागर होती है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़े लगभग 1.35 लाख टन पुराने कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए नगरपालिका ने करीब 5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। ठेकेदार ने मशीनें लगाकर काम शुरू किया, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि काम पूरा न होने के बावजूद ठेकेदार को लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इसके बाद ठेकेदार ने काम करने से इनकार कर दिया और नगर पालिका मूकदर्शक बनी रही। जब मामला तूल पकडऩे लगा तो शिकायतों के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन महीनों बाद भी न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न ही कोई जवाबदेही तय की गई। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आधा सैकड़ा से अधिक लोग प्रदर्शन में शामिल
महादेव नगर, शारदा नगर, शांति नगर और गोकुलधाम कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों के आधा सैकड़ा से अधिक लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। क्षेत्र के केतन चुरहे, संदीप, दिग्विजय, अनिल, मनीष, आशुतोष शर्मा और तखर भाकरे सहित कई रहवासियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन नहीं किया जा रहा। नतीजतन पूरे क्षेत्र में असहनीय बदबू फैल रही है। घरों में रहना मुश्किल हो गया है और बुजुर्गों व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मच्छर, मक्खियों और संक्रमण फैलाने वाले कीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रहवासियों का कहना था कि 5 करोड़ रुपए के ठेके और 2 करोड़ रुपए के भुगतान के बावजूद यदि कचरा यथावत पड़ा है तो यह सीधी प्रशासनिक विफलता है। नागरिकों ने मांग की है कि या तो ट्रेंचिंग ग्राउंड पर तत्काल समुचित वैज्ञानिक व्यवस्था की जाए या इसे शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई।
इनका कहना

  • ट्रेंचिंग ग्राउंड की सफाई कराने का आश्वासन दिया है कि यदि कढ़ाई में पूर्व में ट्रेंचिग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन यदि संरक्षित है तो परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखकर वहां ट्रेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। परिषद् की बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है।
  • सतीश मटसेनिया, सीएमओ नगरपालिका बैतूल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 08:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / ट्रेंचिंग ग्राउंड से परेशान रहवासियों के सब्र का बांध टूटा, स्टेट हाईवे पर किया चक्काजाम, तीन घंटे थमा रहा ट्रैफिक

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांधी चौक पर अंडर ग्राउंड पार्किंग निर्माण शुरू होने से भडक़ा विवाद

betul news
बेतुल

पहले दिन की स्पर्धा में छाए जबलपुर,इंदौर और उज्जैन के खिलाड़ी

patrika news
बेतुल

अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

betul news
बेतुल

युवक को महिला ने मिलने बुलाया अपने घर और माता-पिता के साथ मिलकर कर दी हत्या

patrika news
बेतुल

कॉलेज रोड पर पक्का अतिक्रमण ध्वस्त, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.