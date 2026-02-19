ब्रेकिंग- 12वीं के टॉपर ने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतारा, गांव में मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक बेटे ने अपने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने पांच साल के भांजे को मारने की कोशिश भी की। इसके बाद दरवाजा बंद करके लाश के पास बैठा रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।