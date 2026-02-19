19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बेतुल

ब्रेकिंग- 12वीं के टॉपर ने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतारा, गांव में मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बेटे ने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया।

less than 1 minute read
बेतुल

image

Himanshu Singh

Feb 19, 2026

betul news

फोटो- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां एक बेटे ने अपने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने पांच साल के भांजे को मारने की कोशिश भी की। इसके बाद दरवाजा बंद करके लाश के पास बैठा रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान 55 वर्षीय पिता हंसू धुर्वे, मां कमलती धुर्वे और भाई दिलीप धुर्वे के रूप में की गई है। यह घटना सांवगा गांव का बताया जा रहा है। इधर, 5 वर्षीय भांजे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

खबर अपडेट हो रही है...

Updated on:

19 Feb 2026 05:34 pm

Published on:

19 Feb 2026 05:28 pm

बेतुल

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

