21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में किया जाएगा संरक्षित

प्रभारी मंत्री पटेल ने निर्माणाधीन नवीन जेल का किया निरीक्षण बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने शनिवार को ग्राम कढ़ाई में निर्माणधीन नवीन जेल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संपूर्ण जेल क्षेत्र का भ्रमण कर यहां बैरक ब्लॉक, इंट्रेस ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और रेसिडेंशियल [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 21, 2026

betul news

प्रभारी मंत्री पटेल ने निर्माणाधीन नवीन जेल का किया निरीक्षण

बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने शनिवार को ग्राम कढ़ाई में निर्माणधीन नवीन जेल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संपूर्ण जेल क्षेत्र का भ्रमण कर यहां बैरक ब्लॉक, इंट्रेस ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और रेसिडेंशियल ब्लॉक के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी। प्रभारी मंत्री पटेल ने यहां रॉक कटिंग, तालाब, नाला और पौधरोपण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यएजेंसी हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि मानक मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण रूप से जेल का निर्माण पूर्ण किया जाएं। समय समय पर जेल विभाग से मार्गदर्शन भी लिया जाएं।
कोठीबाजार स्थित वर्तमान जेल का भी निरीक्षण
इसके बाद प्रभारी मंत्री पटेल ने कोठीबाजार स्थित वर्तमान जेल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सर्वप्रथम ताप्ती खंड में गुरु जी (माधव सदाशिव गोलवलकर और जनजातीय नायक सरदार विष्णु सिंह गोंड की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से चर्चा कर भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी लीं। इस दौरान उन्होंने जेल आईटीआई का भी निरीक्षण किया।
नवीन जेल निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जाएं
प्रभारी मंत्री पटेल ने नवीन जेल कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि प्राप्त आवंटन के अनुरूप प्रमुख कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य का पूरा करने के लिए व्यवस्थित वर्क प्लान तैयार किया जाएं और टाइम लिमिट तय कर कार्यों का पूरा किया जाएं। ताकि जेल शिफ्टिंग की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 09:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में किया जाएगा संरक्षित

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे आयुक्त ने कचरे का ढेर देख जताई नाराजगी, कहा ठेकेदार पर जुर्माना लगाए

betul news
बेतुल

माता-पिता और भाई के हत्यारे ने चीख-चीखकर कहा ‘मैं दैत्य हूं’, बेहोश कर काबू में लिया

betul
बेतुल

बेटे ने माता-पिता और भाई की हत्या की

patrika news
बेतुल

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा

betul news
बेतुल

12वीं के टॉपर ने माता-पिता और भाई को मौत के घाट उतारा, गांव में मचा हड़कंप

बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.