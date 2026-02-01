वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में किया जाएगा संरक्षित

बैतूल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने शनिवार को ग्राम कढ़ाई में निर्माणधीन नवीन जेल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संपूर्ण जेल क्षेत्र का भ्रमण कर यहां बैरक ब्लॉक, इंट्रेस ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और रेसिडेंशियल ब्लॉक के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी। प्रभारी मंत्री पटेल ने यहां रॉक कटिंग, तालाब, नाला और पौधरोपण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यएजेंसी हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि मानक मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण रूप से जेल का निर्माण पूर्ण किया जाएं। समय समय पर जेल विभाग से मार्गदर्शन भी लिया जाएं।

कोठीबाजार स्थित वर्तमान जेल का भी निरीक्षण

इसके बाद प्रभारी मंत्री पटेल ने कोठीबाजार स्थित वर्तमान जेल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सर्वप्रथम ताप्ती खंड में गुरु जी (माधव सदाशिव गोलवलकर और जनजातीय नायक सरदार विष्णु सिंह गोंड की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से चर्चा कर भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी लीं। इस दौरान उन्होंने जेल आईटीआई का भी निरीक्षण किया।

नवीन जेल निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जाएं

प्रभारी मंत्री पटेल ने नवीन जेल कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि प्राप्त आवंटन के अनुरूप प्रमुख कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य का पूरा करने के लिए व्यवस्थित वर्क प्लान तैयार किया जाएं और टाइम लिमिट तय कर कार्यों का पूरा किया जाएं। ताकि जेल शिफ्टिंग की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान जेल को स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाएगा।