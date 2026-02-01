एसडीएम को मिला पीओ डूडा और सीएमओ का प्रभार

ट्रेंचिंग ग्राउंड में मौजूद 1.35 लाख टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन किए जाने के लिए नगरपाकिला ने टेंडर किए थे। नोएडा की ईको स्टैंड कंपनी ने बिलो रेट पर 5 करोड़ 70 लाख में टेंडर हासिल किया था। कंपनी को 9 माह की तय-समय सीमा में कचरे का निष्पादन कर उठाव करना था। ट्रेंचिंग ग्राउंड में काम शुरू करने के बाद नगरपालिका ने नपा द्वारा ठेकेदार को सबसे पहले 20 मई 2025 को 87 लाख 83 हजार, 28 मई को 87 लाख 83 हजार और 17 जून को 65 लाख 87 हजार रूपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा काम पूरा नहीं किया गया। ठेका कंपनी द्वारा दावा किया जाने लगा कि उन्होंने टेंडर शर्तो के अनुसार काम पूरा कर लिया है। यही से विवाद शुरू हुआ। ठेका कंपनी द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर काम बंद कर दिया गया। जिसकी वजह से कचरे के ढेर के कारण रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मामले में शिकायत के बाद विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कलेक्टर को जांच कराने के आदेश दिए थे।