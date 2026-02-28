एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाते ही लटक गया बाबू का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बाबू राकेश शर्मा के द्वारा रिश्वत मांगने पर फरियादी पी. रामा राव ने 27 फरवरी को जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शनिवार 28 फरवरी को रिश्वत के तीन हजार रुपये देने के लिए फरियादी को रिश्वतखोर बाबू के पास भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए बाबू राकेश शर्मा ने फरियादी पी. रामा राव को तीन पत्ती चौक पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया था। यहां पर जैसे ही रिश्वतखोर बाबू राकेश शर्मा ने रिश्वत के पैसे लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धरदबोचा। लोकायुक्त टीम के द्वारा रंगेहाथों पकड़ाने के बाद बाबू राकेश शर्मा का चेहरा लटक गया और वो कार्रवाई के दौरान मुंह लटकाए बैठा रहा।