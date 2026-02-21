अब तक 49 गिरफ्तार, अन्य को तलाश रही पुलिस, सौहार्द्र के लिए पुलिस बल तैनात

दरअसल, आजाद चौक में गुरुवार रात दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए। पथराव-तोडफ़ोड़ शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख सिहोरा सहित आसपास के थानों की पुलिस पहुंची। भीड़ को खदेड़कर स्थिति काबू में की। एक पक्ष की ओर से देर रात एफआइआर दर्ज कराई गई थी। रात में ही पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। 25-30 आरोपियों को बस से जबलपुर शहर के थानों में लाकर गिरफ्तार किया गया।