MP में 3 हजार की रिश्वत लेते Tax Collector रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

आवेदक दीपक कुशवाहा रांझी बड़ा पत्थर, मानेगांव जिला जबलपुर ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम नजूल का मकान है। जिसकी टैक्स रसीद में पुराने टैक्स धारक की जगह अपनी पत्नी का नाम चढ़वाने की एवज में Tax Collector आरोपी चन्द्रभान नोनिया के द्वारा 5 हजार की रिश्वत मांगी जा रही थी। जिसके बाद लोकायुक्त ने सत्यापन कराया और 3 हजार की रिश्वत लेते टैक्स कलेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया।