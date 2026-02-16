16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

विदेश भागने की तैयारी में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, यौन शोषण मामले में है आरोपी

MP News: जबलपुर के पंच अग्नि अखाड़ा से जुड़े महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर राजस्थान की युवती ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद स्वामी भूमिगत हो गए हैं। उनके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Feb 16, 2026

Mahamandaleshwar Uttam Swami Goes Underground Amid Arrest Fears MP News

Mahamandaleshwar Uttam Swami Goes Underground (फोटो- Patrika.com)

Mahamandaleshwar Uttam Swami: जबलपुर के पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद बह्मचारी उर्फ उत्तम स्वामी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप है। राजस्थान की युवती ने कई बार दुष्कर्म की बात कही है। गिरफ्तारी के भय से उत्तम अंडरग्राउंड हो गए। जबलपुर में भेड़ाघाट के सहजपुर स्थित आश्रम में 9-15 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन था।

उत्तम स्वामी ने बीते गुरुवार को कथा की थी। इस दौरान युवती ने दिल्ली पुलिस को ई-मेल कर शोषण और धमकाने का आरोप लगाया। इस पर शुक्रवार को कथा नहीं हुई। अनुयायियों ने दावा किया कि महाराज की तबीयत खराब है। उत्तम स्वामी को शुक्रवार शाम कथा प्रांगण में देखा गया था। रात लगभग 11 बजे तक लोकेशन वहीं थी। (MP News)

बड़ा सवाल- किसने की अंडरग्राउंड होने में मदद

सवाल उठ रहे हैं कि उत्तम को भूमिगत होने में किसने मदद की। रोका क्यों नहीं गया। एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जांच कर ली थी। ऐसे में उत्तम स्वामी को गिरफ्तारी का डर सता रहा था। यही कारण था कि वे गायब हो गए। सूत्रों के अनुसार दूसरे आश्रम या भक्त के यहां छिपे हैं। विदेश भी भाग सकते है।

दिल्ली में पकड़ाया संदिग्ध युवक

पीड़ित युवती रिश्तेदारों के साथ शनिवार को राजस्थान से दिल्ली पहुंची थी। एक युवक पीछा करता हुआ पाया। इसकी शिकायत परिजन ने पुलिस से की। इस आधार पर युवक को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि वह युवक कई बार उत्तम के साथ मप्र के शहरों में दिखा है।

दोनों दलों के कई नेता हैं भक्त, तस्वीरें वायरल

मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के कई नेता उत्तम स्वामी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं।

मप्र हो सकता है घटनास्थल

सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और उसके परिजन पूर्व के वर्षों में उत्तम स्वामी से मिलने मप्र स्थित उनके कुछ आश्रमों में आ चुके हैं, लेकिन अनुयायियों का दावा है कि स्वामी ने किसी को नहीं बुलाया। सूत्रों के मुताबिक मप्र पुलिस से संभावित घटनास्थलों के बारे में अन्य राज्यों की पुलिस जानकारी ले सकती है।

मध्यप्रदेश में ज्यादा आश्रम

उत्तम के ज्यादातर आश्रम व संपत्तियां मप्र के इंदौर जबलपुर और रतलाम जैसे जिलों में हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, 11 किमी का ट्रैक तैयार, इस महीने से होगा संचालन
इंदौर
indore metro 11 km track ready awaits cmrs approval mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 04:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / विदेश भागने की तैयारी में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, यौन शोषण मामले में है आरोपी

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘पिस्ता बर्फी’ खाकर युवक की मौत, 16 की हालत गंभीर, मचा हड़कंप

Several people fell ill after eating pistachio barfi one dead 16 in critical condition jabalpur MP News
जबलपुर

खेत की मेड़ पर मिला युवती का सिर कुचला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

jabalpur
जबलपुर

एमपी में सोमवार को वकीलों की हड़ताल, कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे अधिवक्ता

Lawyers' strike from court work in MP on Monday
जबलपुर

दोस्ती के बहाने खेत में बुलाया, गैंगरेप के बाद हत्या कर नहर में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार

Jabalpur Gangrape Murder Case Woman Body Found in Canal accused arrested MP News
जबलपुर

जबलपुर में डिजिटल शिक्षा की बयार, बदल रहा पढ़ाई का अंदाज और क्लासरूम का नजारा

Digital education
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.