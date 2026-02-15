दोस्ती के बहाने खेत में बुलाया, गैंगरेप के बाद हत्या कर नहर में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को पता चला कि उमरिया जिले के नरौजाबाद निवासी मुकेश सिंह परस्ते उर्फ हरि पनागर क्षेत्र में एक खेत में काम करता था। महिला को आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। पुलिस ने शुक्रवार रात उसे पकड़ लिया। पूछताछ में मुकेश ने बताया कि पनागर निवासी महेश मार्को के कहने पर वह महिला को खेत में ले गया, जहां दोनों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।