एमपी में सोमवार को वकीलों की हड़ताल, कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे अधिवक्ता

Lawyers' strike - एमपी के शिवपुरी जिले में एक अधिवक्ता की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। यहां के करैरा निवासी एडवोकेट संजय सक्सेना को गोली मारी गई थी। करैरा थाना पुलिस ने शनिवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर पकड़ा। पता चला है कि जमीन विवाद में सुपारी देकर वकील संजय सक्सेना की हत्या कराई गई है। अधिवक्ता की हत्या के विरोध में स्टेट बार कॉउंसिल ने प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस कारण सोमवार को प्रदेशभर में वकील कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे।