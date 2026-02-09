9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

जबलपुर

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! पैसेंजर ट्रेनों में लगेंगे 20 कोच, भीड़ से मिलेगी राहत

Railway Update: रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद पैसेंजर, मेमू और डेमू ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पश्चिम मध्य रेलवे जोन सहित जबलपुर मंडल के हजारों यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Feb 09, 2026

Passenger trains to get 20 coaches providing relief from overcrowding railway update mp news

Passenger trains to get 20 coaches (फोटो- ANI)

MP News: पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने पैसेंजर ट्रेनों की लंबाई बढ़ाने पर सहमति दिए जाने के बाद रेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने सभी रेल जीनों से उन पैसेंजर ट्रेनों की जानकारी मांगी है, जिनमें अतिरिक्त कोच जोड़े जा सकते है। वर्तमान में अधिकांश पैसेंजर ट्रेनें 10 से 12 कोच के साथ संचालित हो रही है। योजना के तहत अब इन ट्रेनों में 12 से 20 कोच तक लगाए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही मेमू और डेमू ट्रेनों में भी कोचों की संख्या बढ़ाकर 8 से 12 करने का प्रस्ताव है। (Railway Update)

पमरे जोन को मिलेगा विशेष लाभ

सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) जोन में संचालित करीब 40 पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। अभी सीमित कोच होने के कारण सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भारी परेशानी होती है और कई बार उन्हें खड़े होकर यात्रा करना पड़ती है। कोचों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम होगी, वहीं स्टेशनों पर भी भीड़भाड़ नियंत्रित होने की उम्मीद है।

जबलपुर मंडल में 10 जोड़ी मेमू ट्रेनों का संचालन

जबलपुर रेल मंडल में वर्तमान में 10 जोड़ी मेमू ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर, रीवा-जबलपुर पैसेंजर, जबलपुर-रीवा पैसेंजर, कटनी-चौपन पैसेंजर, कटनी-भुसावल पैसेंजर, बीना-कटनी पैसेंजर सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। सीमित कोच होने के कारण कई बार 100 से 150 यात्री मजबूरी में भीड़भाड़ के बीच यात्रा करते है। छुट्टियों और त्योहारों के दौरान मेमू और डेमू ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में एमएसटी धारक यात्री यात्रा करते है, जिससे कई बार ट्रेन में चढ़ने तक में कठिनाई होती है।

रीवा-रानी कमलापति के बीच स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रीवा रानी कमलापति के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक एक ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर,
बीना एवं विदिशा स्टेशनों पर रुकेगी। रीवा-रानी कमलापति सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन 28 फरवरी को रीवा से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह रानी कमलापति-रीवा सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति से रात 22:15 बजे प्रस्थान करेगी। (MP News)

पैसेंजर ट्रेनों के कोच बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कोचों के लिए रेलवे बोर्ड से मांग की गई है। - डॉ. मधुर वर्मा, सीनियर
डीसीएम, रेलवे

MP में ट्रेन की सफाई करने वाला निकला ड्रग्स माफिया, इंदौर स्टेशन में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार
इंदौर
indore crime branch caught Drug Trafficker railway coach cleaner with brown sugar mp news

09 Feb 2026 05:18 am

