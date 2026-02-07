जेल से छूटते ही फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाने लगा बदमाश, सामने आया शॉकिंग वीडियो

दरअसल, आरोपी शिब्बू खान हालही में हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुआ था। बदमाश पर पहले से 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, मारपीट जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। दो दिन में दो बार फायरिंग कर बदमाश ने आतंक मचाया था। गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित छुई खदान में फायरिंग की थी। दो दिन में दो बार फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। इसी में से एक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश युवक पर फायरिंग करता दिख रहा है।