पुलिस के पसीने से महका कांटों का संसार, 6वीं बटालियन में बना प्रदेश का पहला अनोखा ‘कैक्टस गार्डन’

कैक्टस गार्डन का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रमोद कुमार वर्मा, जबलपुर रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक अतुल सिंह ने किया। कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी ने बताया इस उद्यान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निर्माण प्रक्रिया है। कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी की दूरदृष्टि से जन्मे इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय निधि या बाहरी संस्था की मदद नहीं ली गई। मात्र 6 महीने की कड़ी मेहनत के साथ, वाहिनी के जवानों और पुलिस प्रशिक्षण शाला के प्रशिक्षुओं ने अपने शारीरिक श्रम से इस बंजर जमीन को एक आकर्षक पर्यटन और अध्ययन केंद्र में बदल दिया। जिन पौधों को खरीदा गया है वे स्वयं वहन किए गए हैं।