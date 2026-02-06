6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

पसीने से बीमारी बता देगा आर्म एलाइनमेंट बैंड, ट्रिपलआईटीडीएम के स्टूडेंट्स ने बनाई दुनिया की अनोखी डिवाइस

जबलपुर। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन इन मैन्युफैक्चरिंग के स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो पसीने लोगों की बीमारी का पता लगा सकता है। छात्रों ने इसे आर्म एलाइनमेंट स्वेट बैंड नाम दिया है। यह डिवाइस पसीने में होने वाले परिवर्तन से शरीर में होने वाली बीमारी की [&hellip;]

3 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Feb 06, 2026

arm alignment band

arm alignment band

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पांच स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की एक साल की मेहनत के बाद हुई तैयार
  • बाजू में पहनने पर पसीने से पहचान लेती है व्यक्ति की बीमारी,
  • 100 से ज्यादा लोगों पर हुई ट्रायल, शहर के आधा दर्जन वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी टेस्ट में किया प्रमाणित
  • भारत सरकार से आर्म एलाइनमेंट बैंड को मिला पेटेंट, कमर्शियल बनाने पर प्रबंधन कर रहा काम

जबलपुर। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन इन मैन्युफैक्चरिंग के स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो पसीने लोगों की बीमारी का पता लगा सकता है। छात्रों ने इसे आर्म एलाइनमेंट स्वेट बैंड नाम दिया है। यह डिवाइस पसीने में होने वाले परिवर्तन से शरीर में होने वाली बीमारी की जानकारी दे देगा। इसे हर स्तर पर परखने के बाद ट्रिपलआईटीडीएम के छात्रों की इस खोज को पेटेंट भी मिल गया है। उल्लेखनीय है कि अभी इंसानों में होने वाली बीमारियों की जांच के लिए खून, पेशाब या मल आदि का उपयोग किया जाता है।

ऐसे आया आइडिया

एक साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्र अर्क पाटिल, मयूर कुमार, सहित पांच छात्रों ने असि. प्रोफे. डॉ. अविनाश रविराजा को यह आइडिया दिया। मयूर और अर्क पाटील ने एक सिनॉप्सिस जमा की. जिसमें उन्होंने एक स्वेट बैंड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रोफे. डॉ. अविनाश को बताया कि वे ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो पसीने में होने वाले परिवर्तन से ही बीमारियों का पता लगा सके साथ ही शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज भी इसके जरिए देखे जा सकें। इसके बाद इस प्रोजेक्टर पर काम शुरू किया गया।

100 से ज्यादा ट्रायल, डॉक्टरों ने भी प्रमाणित किया

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असि. प्रोफे. डॉ अविनाश रविराजा ने बताया इस बैंड को बनाने में हमें एक साल का समय लगा। करीब आधा साल केवल मॉडल बनाने में लगा। इसके बाद बाकी के छह महीने में हमने दिन रात एक करके इसे तैयार किया। जबलपुर के आधा दर्जन वरिष्ठ चिकित्सकों से इसका परीक्षण कराया गया। उन्होंने लिखकर दिया है कि इसकी एक्यूरेसी 95 प्रतिशत के आसपास पाई गई है। इस बैंउ का 100 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया। इसके बाद अंतत: इसे बनाने में सफलता मिली। इसे कमर्शियल लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस पर ट्रिपलआईटीडीएम प्रबंधन ने काम शुरू कर दिया है।

ये हैं खूबियां

डॉ. अविनाश रविराजा ने बताया आर्म एलाइनमेंट स्वेट बैंड में कई माइक्रो सेंसर लगाए गए हैं। जिनमें नैनो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3 लेयर तैयार है, इसमें लगे कैपेसिटर पसीने से चार्ज होते हैं. फिर उससे मिले डाटा को मैग्नीफाइंग डिवाइस में डालकर पहले से प्रूवन डाटा से मैच किया जाता है। इसमें पसीने की पीएच वैल्यू भी देखी जाती है। अभी इसेे आर्म के लिए तैयार किया है, लेकिन इस शरीर के किसी भी दूसरी हिस्से व ग्रंथि के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि हर ग्रंथि से अलग किस्म का पसीना निकलता है।

नहीं पहुंचेगा शरीर को कोई नुकसान

छात्रों ने बताया यह एक प्रेडिक्शन मॉडल है जो शरीर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उपयोग किया जा सकता है। आम लोगों के साथ ये एथलीट्स के लिए बहुत काम का है। क्योंकि पसीना सोखकर ही ये उसकी बीमारियां बताने में सक्षम है।

जल्दी मिल गया पेटेंट

डॉ अविनाश रविराजा ने बताया कि बैंड तैयार होने के बाद इसे पेटेंट के लिए भेजा गया और जल्द ही इसे पेटेंट भी मिल गया। देश के कई जाने-माने प्रोफेसर ने उनकी खोज की सराहना की. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु से इस खोज को सेकंड प्राइज मिला है। इसके साथ ही डीआरडीओ के डायरेक्टर ने भी इस खोज की सराहना की है। इसे बनाने में करीब 30 हजार रुपए की लागत आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / पसीने से बीमारी बता देगा आर्म एलाइनमेंट बैंड, ट्रिपलआईटीडीएम के स्टूडेंट्स ने बनाई दुनिया की अनोखी डिवाइस

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी, इन प्राध्यापकों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट के आदेश जारी

MP High Court
जबलपुर

जबलपुर की आर्टिस्ट की कलाकृति को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, श्रीलंका की पुस्तक में मिला स्थान

Hanuman Chalisa
समाचार

नर्मदा में मोलस्का की मृत्यु, आस्था के साथ पर्यावरण के लिए खतरे की ‘जैविक चेतावनी’

mollusks
जबलपुर

जबलपुर-भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे कार पर गिरा हाइवा, 2 की मौत 4 गंभीर

Jabalpur-Bhopal Highway Accident
जबलपुर

Jabalpur Green Revolution: Saving Rare forest species , Medicinal Plants and Ancient Ayurveda Roots

forests species
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.