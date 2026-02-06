पसीने से बीमारी बता देगा आर्म एलाइनमेंट बैंड, ट्रिपलआईटीडीएम के स्टूडेंट्स ने बनाई दुनिया की अनोखी डिवाइस

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असि. प्रोफे. डॉ अविनाश रविराजा ने बताया इस बैंड को बनाने में हमें एक साल का समय लगा। करीब आधा साल केवल मॉडल बनाने में लगा। इसके बाद बाकी के छह महीने में हमने दिन रात एक करके इसे तैयार किया। जबलपुर के आधा दर्जन वरिष्ठ चिकित्सकों से इसका परीक्षण कराया गया। उन्होंने लिखकर दिया है कि इसकी एक्यूरेसी 95 प्रतिशत के आसपास पाई गई है। इस बैंउ का 100 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया। इसके बाद अंतत: इसे बनाने में सफलता मिली। इसे कमर्शियल लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस पर ट्रिपलआईटीडीएम प्रबंधन ने काम शुरू कर दिया है।