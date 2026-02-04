जबलपुर-भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे कार पर गिरा हाइवा, 2 की मौत 4 गंभीर

Jabalpur-Bhopal Highway Accident :मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि, यहां एनएच-45 के जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुरा थाना इलाके के कैथरा/शाहपुरा इलाके में स्थित एक ओवरब्रिज से तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट नीचे गिर पड़ा। इस मामले में गंभीर बात ये रही कि, जिस समय हाईवा सर्विस रोड पर गिरा, ठीक उसी समय एक कार और बाइक भी सर्विस रोड से गुजर रही थी। हाईवा सीधे कार पर आ गिरा। वहीं, उसने बाइक सवार को भी चपेट में लिया।