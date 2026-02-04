4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर-भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे कार पर गिरा हाइवा, 2 की मौत 4 गंभीर

Jabalpur-Bhopal Highway Accident : एनएच-45 के जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुरा थाना इलाके के कैथरा/शाहपुरा इलाके में स्थित एक ओवरब्रिज से तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट नीचे गिर पड़ा।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 04, 2026

Jabalpur-Bhopal Highway Accident

जबलपुर-भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Jabalpur-Bhopal Highway Accident :मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि, यहां एनएच-45 के जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुरा थाना इलाके के कैथरा/शाहपुरा इलाके में स्थित एक ओवरब्रिज से तेज रफ्तार हाइवा अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट नीचे गिर पड़ा। इस मामले में गंभीर बात ये रही कि, जिस समय हाईवा सर्विस रोड पर गिरा, ठीक उसी समय एक कार और बाइक भी सर्विस रोड से गुजर रही थी। हाईवा सीधे कार पर आ गिरा। वहीं, उसने बाइक सवार को भी चपेट में लिया।

इस दर्दनाक हादसे में हाइवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया और उसकी भी जान चली गई। भीषण हादसे में कुल 2 लोगों की मौत हो गई, कार में एक महिला समेत 5 लोगों कापरिवार सवार था। उन सभी की जान तो बच गई पर उनमें से चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे की चपेट में आए सभी वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं।

मंत्री राकेश सिंह ने हादसे पर जताया दुख

भीषण हादसे पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर घटना को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा- 'यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। घायलों के तत्काल और बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। दुःख की इस घड़ी में परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मां नर्मदा से प्रार्थना है कि, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रीचरणों में स्थान मिले।'

ये भी पढ़ें

ये क्या… दुकान में चोरी नहीं कर सके तो बाहर लगे CCTV ही चुरा ले गए चोर, देखें वारदात का Video
शहडोल
Shahdol News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर-भोपाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे कार पर गिरा हाइवा, 2 की मौत 4 गंभीर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jabalpur Green Revolution: Saving Rare forest species , Medicinal Plants and Ancient Ayurveda Roots

forests species
जबलपुर

यूरोप से सात समंदर पार कर जबलपुर पहुंचे दुर्लभ पक्षी, बरगी बांध बना ‘विदेशी मेहमानों’ का नया बसेरा

Rare Birds
जबलपुर

MP के बजट में इस शहर को मिलेगा 300 करोड़ का फ्लाईओवर, जाम होगा कम

MP Budget 2026 flyover construction for 300 crore traffic jam reduction mp news
जबलपुर

किराए के फ्लैट में देह व्यापार, दिल्ली-मुंबई से बुलाई कॉल गर्ल

jabalpur
जबलपुर

जबलपुर: बरगी की मुख्य नहर टूटने से मचा हड़कंप, दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा- देखें वीडियो

टेल क्षेत्र में नहरें क्षतिग्रस्त, कैसे पहुंचेगा पानी
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.