दूसरे की बीवी के साथ घूम रहा था पुलिसवाला, पहुंच गया पति और मचा हंगामा

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की सरे राह पिटाई का वीडियो भी लोगों ने बनाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी किसी दूसरे की पत्नी के साथ घूम रहा था, तभी महिला के पति ने दोनों को देख लिया और फिर अपने साले को बुलाकर सरे राह पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। हंगामे के कारण लोगों की भीड़ जुट गई और किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया।