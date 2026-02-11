दिल की धडकऩों को ठेस पहुंचा रहे ‘डीजे वाले बाबू’, रोक के नाम पर केवल खानापूर्ति

DJ sound : आधुनिकता और जश्न के नाम पर शहर की शांति अब शोर में दबती जा रही है। शादी-बारात का सीजन हो या धार्मिक आयोजन, ‘डीजे वाले बाबू’ की धमक अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ता’जुब की बात यह है कि प्रशासन की तमाम बंदिशों और अदालती गाइडलाइंस के बावजूद, सडक़ों पर कान फोड़ू संगीत का तांडव जारी है। रोक और कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। इन दिनों चल रहे वैवाहिक सीजन में हर बारात में डीजे का शोर हो रहा है। जो ध्वनि प्रदूषण को चरम पर ले जा रहा है।