महिला बैंक कर्मी से ही ऑनलाइन ठगी, शातिर जालसाज ने खाते से उड़ा दिए 6.15 लाख

संजीवनी नगर थाने के अनुसार, शिखा विक्रम उम्र 40 वर्ष निवासी राजुल सिटी गंगा नगर स्टेट बैंक शाखा विजय नगर में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 31 जनवरी को मोबाइल के मैसेज चेक किए तो मैसेज बॉक्स में बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन के ओटीपी थे। बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन 29 और 30 जनवरी के बीच हुए थे। उसके एचडीएफसी बैंक अकाउंट से 5 लाख 63 हजार 676 रुपए और एसबीआई बैंक अकाउंट से 52 हजार 279 रुपए का अनाधिकृत रूप से लेन देन हुआ था। उसके द्वारा किसी भी प्रकार की ओटीपी नहीं दिया गया। ऐसे में किसी अज्ञात ने उसके मोबाइल को हैक करके उसके दोनों खाते से कुल 6 लाख 15 हजार 955 रुपए पार कर लिए।