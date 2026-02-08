8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

महिला बैंक कर्मी से ही ऑनलाइन ठगी, शातिर जालसाज ने खाते से उड़ा दिए 6.15 लाख

Online Fraud : जालसाजों ने बड़े ही शातिराना ढंग से एक महिला बैंक कर्मी का मोबाइल हैक किया, फिर ओटीपी लिए बिना ही मोबाइल से लिंक दो खातों से 6.15 लाख रुपए निकाल लिए।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 08, 2026

Online Fraud

महिला बैंक कर्मी से ही ऑनलाइन ठगी (Photo Source- Patrika)

Online Fraud : मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम ये है कि, आम लोगों को तो छोड़िए खुद बैंक कर्मी तक यहां सुरक्षित नहीं है। इसकी ताजा बानगी सामने आई सूबे के जबलपुर से, जहां शातिर ठग ने किसी और को नहीं, बल्कि बैंक कर्मी को ही ठगी का शिकार बनाकर उससे लाखों रुपए की ठगी की है।

मामला संजीवनी नगर थाना क्षेत्र सामने आया है। जालसाजों ने बड़े ही शातिराना ढंग से एक महिला बैंक कर्मी का मोबाइल हैक किया, फिर ओटीपी लिए बिना ही मोबाइल से लिंक दो खातों से 6.15 लाख रुपए निकाल लिए। फिलहाल, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरु कर दी है।

बिना OTP खाते खाली

वैसे तो आमतौर पर बैंक कर्मी ही अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ठगी से बचने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश और सलाह देते हैं। लेकिन, शहर में इन ऑनलाइन जालसाजों ने एक महिला बैंक कर्मी को ही ठगी का शिकार बनाते हुए उसके दो अलग अलग बैंक खातों से 6 लाख 15 हजार रुपए पार कर दिए। बताया जा रहा है कि, शातिर ठगों ने पहले महिला बैंक कर्मी का मोबाइल हैक किया, उसके बाद खाते साफ कर दिए। खास बात ये रही कि, इस ऑनलाइन ट्रांसफर में किसी प्रकार का ओटीपी भी जनरेट नहीं हुआ, फिर कैसे बैंकों द्वारा किसी अन्य खातों या माध्यमों में राशि ट्रांसफर हो गई?

खातों से 6 लाख 15 हजार 955 रुपए पार

संजीवनी नगर थाने के अनुसार, शिखा विक्रम उम्र 40 वर्ष निवासी राजुल सिटी गंगा नगर स्टेट बैंक शाखा विजय नगर में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 31 जनवरी को मोबाइल के मैसेज चेक किए तो मैसेज बॉक्स में बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन के ओटीपी थे। बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन 29 और 30 जनवरी के बीच हुए थे। उसके एचडीएफसी बैंक अकाउंट से 5 लाख 63 हजार 676 रुपए और एसबीआई बैंक अकाउंट से 52 हजार 279 रुपए का अनाधिकृत रूप से लेन देन हुआ था। उसके द्वारा किसी भी प्रकार की ओटीपी नहीं दिया गया। ऐसे में किसी अज्ञात ने उसके मोबाइल को हैक करके उसके दोनों खाते से कुल 6 लाख 15 हजार 955 रुपए पार कर लिए।

जांच में जुटी पुलिस

इधर, पुलिस ने महिला बैंक कर्मी की रिपोर्ट पर धारा 6 6डी. आईटी एक्ट, 318 (4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी शुरु कर दी है। पुलिस के द्वारा जिन बैंक खातों में रकम का लेन-देन हुआ, उनकी जानकारी निकाली जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में फिर बदला मौसम, कहीं कोहरा तो कहीं ठंड, 48 घंटे बाद फिर बारिश का अलर्ट
भोपाल
MP Weather

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 09:03 am

Published on:

08 Feb 2026 09:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / महिला बैंक कर्मी से ही ऑनलाइन ठगी, शातिर जालसाज ने खाते से उड़ा दिए 6.15 लाख

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेल से छूटते ही फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाने लगा बदमाश, सामने आया शॉकिंग वीडियो

MP News
जबलपुर

From Grit to Greenery: Police Toil Breathes Life into MP’s First Unique Cactus Garden

Cactus Garden
जबलपुर

खुशखबरी… इन प्राध्यापकों को मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट के आदेश जारी

MP High Court
जबलपुर

World’s First: IIITDM Students Develop Smart Armband That Detects Diseases via Sweat

arm alignment band
जबलपुर

जबलपुर की आर्टिस्ट की कलाकृति को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, श्रीलंका की पुस्तक में मिला स्थान

Hanuman Chalisa
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.