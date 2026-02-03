ये क्या… दुकान में चोरी नहीं कर सके तो बाहर लगे CCTV ही चुरा ले गए चोर, देखें वारदात का Video

Shahdol News : मध्य प्रदेश में चोर-उचक्कों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद यहां जुर्म से जुड़ी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी ताजा बानगी सूबे के शहडोल जिले से सामने आई है। यहां चोरी की एक ऐसी हैरान कर देने वाली अजीब-ओ-गरीब वारदात सामने आई है। दरअसल, चोरी एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए चोर जब दुकान से कुछ नहीं ले जा सके तो जाते-जाते दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा ही चुरा कर ले गए। खास बात ये है कि, सीसीटीवी चोरी की ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।