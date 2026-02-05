मध्याह्न भोजन की जांच सफेद झूठ का पुलिंदा? बच्चों की थाली पर अफसरों की लीपापोती

कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता बचपन

विभागीय सूत्रों की मानें तो यह पूरी कवायद स्व-सहायता समूहों को बचाने के लिए थी। आरोप है कि मध्याह्न भोजन के बजट का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर ऊपर तक पहुंचता है। यही वजह है कि नियम विरुद्ध एक ही समूह को कई स्कूलों की जिमेदारी सौंपी गई है। फोन पर सूचना देकर निरीक्षण करना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसी तालमेल का हिस्सा है ताकि अफसरों की फाइलों में कोई दाग न लगे।