वन्यजीव तस्करों पर कार्रवाई, दमोह और कटनी जिले से 6 आरोपी गिरफ्तार, दो पैंगोलिन को कराया मुक्त

तीन माह पूर्व दर्ज प्रकरण में दक्षिण वनमंडल की टीम लगातार कर रही सर्चिंग

शहडोल. दक्षिण वनमंडल शहडोल की टीम ने पैंगोलिन तस्करी के मामले में दो अलग-अलग जिलों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से दो जिंदा पैंगोलिन को मुक्त कराया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के तार लगभग तीन माह पूर्व जैतपुर परिक्षेत्र में दर्ज प्रकरण के आरोपियों से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है।

जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र जैतपुर अंतर्गत 27 अक्टूबर 2025 को पैंगोलिन तस्करी मामले में दर्ज प्रकरण में अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर मुख्यालय के बाहर जिला दमोह भेजा गया था। टीम ने दमोह के सागौनी कुश्मी मार्ग से प्रेमलाल राय 53 वर्ष निवासी गाड़ा बहोरीबंद कंटनी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से वन विभाग की टीम ने एक जीवित वन्यप्राणी पैंगोलिन बरामद किया। पकड़े गए आरोपी को शहडोल लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट के समक्ष पेश किया गया।