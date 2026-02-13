‘दोबारा यहां दिखे तो गोली मार देंगे’, कोयला माफिया ने फारेस्ट रेंजर की वर्दी फाड़ी…अभद्रता की, गाड़ी के नीचे घसीटा

डीएफओ श्रद्धा पन्द्रे ने बताया कि बडखेरा गांव के पास माफिया ने चारों ओर से टीम को घेर लिया। रेंजर रामनरेश विश्वकर्मा को गाड़ी के नीचे घसीटा। वर्दी फाड़ी और गाली-गलौज की। डीएफओ को भी अभद्र भाषा में धमकाया। माफिया ने कहा, दोबारा यहां दिखे तो गोली मार देंगे। माफिया खुलकर दबंगई करते रहे और सोहागपुर पुलिस मौके पर मूकदर्शक बनी रही। पुलिस के पास बुधवार रात 10 बजे घायल वन अमला पहुंचा तो गुरुवार सुबह सुबह 4 बजे उन्हें बताया कि केस दर्ज हो गया। लेकिन 22 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।