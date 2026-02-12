स्कूटी से झोला पार करने वाले आरोपी गिरफ्तार, नकदी बरामद

आरोपियों ने 30 हजार नकद, पासबुक व चेकबुक चोरी करना स्वीकार किया

शहडोल. धनपुरी थानान्तर्गत तीन दिन पूर्व स्कूटी में रखा झोला पार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त वाहन व नकदी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को नरेन्द्र कुमार वर्मन 39 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 2 बिलियस नंबर 1 धनपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बैंक से 30 हजार रुपए निकालकर स्कूटी से घर जा रहा था। गोप चौराहा स्थित अपने मामा के घर के सामने स्कूटी खड़ी कर बातचीत कर रहा था, इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति बाइक से आए और स्कूटी पर रखा झोला लेकर भाग खड़े हुए। झोले में 30 हजार रुपए नकदी के साथ पासबुक एवं चेकबुक रखी हुई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध बाइक चिन्हित हुई, जिसकी पतासाजी कर वाहन स्वामी के पास टीम पहुंची। पूछताछ करने पर बाइक क्रमांक एमपी 18 जेडडी 9135 को ओमप्रकाश रावत निवासी कॉलेज कॉलोनी बुढ़ार को चलाने के लिए देना बताया गया। संदिग्ध ओमप्रकाश से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी मोनू सिंह गोंड निवासी चाका अमलाई के साथ मिलकर 30 हजार नकद, पासबुक व चेकबुक चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गई नकदी, 1 नग मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।