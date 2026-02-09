शबरी माता की धरती से 767 करोड़ के विकास का ऐलान, सीएम ने कहा ‘टूरिज्म का नया केंद्र’

सीएम मोहन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को एक-दूसरे से जोड़कर इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाए। इससे प्रदेश देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में शहडोल संभाग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे।