सड़क पर दौड़ती लग्जरी कार बनी आग का गोला, 6 लोग कूदकर बचे, नई नवेली बहू भी थी सवार

जिला मुख्यालय की पुरानी बस्ती में रहने वाले रामजी गुप्ता के बेटे की तीन माह पहले देवसर में शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार बहू की विदाई कराकर परिवार शहडोल लौट रहा था। विदाई के लिए ससुराल पक्ष ने शहडोल की विराट कैब से एक सीएनजी अर्टिगा कार किराए पर ली थी। कार में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें नई नवेली बहू भी शामिल थी। जैसे ही कार शहडोल चौपाटी के पास सरावगी पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंची तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग भड़क उठी। इससे पहले की कार में सवार लोग कुछ सम पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।